Time açıkladı: Yılın Kişisi Taylor Swift

ABD'Lİ ünlü şarkıcı Taylor Swift, yine yıla damgasını vurmayı başardı. Time dergisi, her yıl olduğu gibi, 2023'te de gündemden inmeyen Swift'i kapağına taşıdı. Amerikalı şarkıcı, "Kariyerimde 20 yıl boyunca iniş çıkışlar yaşadım. Bana bir taç verildi ve daha sonra geri alındı. 33 yaşımda bu ünvana layık görülmeyi kariyerimde büyük bir dönüm noktası olarak görüyorum" diye konuştu. Time dergisi, 2023 Yılın Kişisi seçimini yaparken, seçilen kişi, grup ya da konseptin iyi, kötü ya da güçlü olmak zorunda olmadığını, etkisinin yansımasına bakıldığını açıkladı. Öte yandan, Forbes dergisi de Taylor Swift'e en güçlü 100 kadın listesinde 5'inci sırada yer verdi.