Yüzyüzeyken Konuşuruz sevenlerine plak sürprizi

Dinleyeni her şarkıda farklı bir dünyaya davet eden Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu, yayınladıkları son albümü KADER SK. ile büyük bir beğeni toplamıştı. Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan ve 8 şarkıdan oluşan albümle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, KADER SK. albümü şimdi de plak formatında dinleyicisiyle buluşacak. Tüm söz ve müziklerin vokal Kaan Boşnak'a ait olduğu albüme gösterilen ilgi, grup üyelerini de memnun ediyor. Mert Medeni'nin prodüktörlüğünü üstlendiği projede, tüm şarkıların mastering'i Evren Göknar tarafından yapıldı. Albümün plak formatında Ayşe Kapusuz'un eseri de yer alıyor.