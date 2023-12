atv reytinglerde rakip tanımıyor

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 139. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman', son bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 8,79 reyting ve yüzde 22,75 izlenme payı, AB kategorisi'nde yüzde 6,76 reyting, yüzde 19,52 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde yüzde 8,08 reyting yüzde 19,77 izlenme payı elde etti. Dizi, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Soluk soluğa izlenen dizinin özeti de ilk 5 kategorisinde üçüncü oldu.

ANA HABERDE DE LİDER

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da ise Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 6,11 izlenme oranı ve yüzde 25,39 izlenme payı alarak ikinci oldu. Başarılı sunucu Esra Erol'u her 4 kişiden biri izlemiş oldu. Yine hafta içi her gün atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting listesinin Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 4,92 izlenme oranı ve yüzde 34,23 izlenme payı alarak dördüncülüğü elde etti. Çarşamba akşamı ekrana gelen atv Ana Haber Bülteni ise, gündemi belirleyen haberleriyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 4,66 izlenme oranı ve yüzde 13,87 izlenme payı alarak reyting listesinin ilk 5'ine adını yazdırdı.