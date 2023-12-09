Bilge Olgaç belgeselle anılacak

ULUSLARARASI İpekyolu Film Festivali'nde bu yıl Türk sinemasının gelmiş geçmiş en çok film üreten kadın yönetmeni Bilge Olgaç, " Kameranın Ardındaki Kadın Bilge Olgaç" adlı belgesel film ile anılacak. Yönetmen Feza Sınar bu belgesel ile bir kadın yönetmen olarak, ömrünü sinemaya adayan bir başka kadın yönetmenin; Bilge Olgaç'ın sinema dünyasına yolculuk yapıyor. Feza Sınar, 1970 yılında Yılmaz Güney'in de yarıştığı Adana Altın Koza Film Festivali'nde Bilge Olgaç'ın En İyi Yönetmen ödülüne layık görülmesinin altını çiziyor. Bilge Olgaç'ın uzun bir aradan sonra 1984'te çektiği Kaşık Düşmanı filmi ile hem Antalya Altın Portakalda En İyi 3. Film olması hem En İyi Senaryo ödülünü alması ve Fransa'da Creteil'de 7'ncisi yapılan Uluslararası Kadın Filmleri Festivalinde Jüri Büyük Ödülü ile Basın Özel Ödülü almasını da kayda değer bulduğunu ifade ediyor.