Dostoyevski tiyatroda

DOSTOYEVSKİ'NİN 'Öteki' adlı eseri Emin Alper'in uyarlaması ve yönetimiyle tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor. 12 Ocak'ta prömiyeri yapılacak oyunun kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan yer alıyor. Emin Alper'in Dostoyevski'nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan 'Öteki' yeni yılda sanatseverlerle buluşuyor. Usta isimlerin oyunculuk performansının; Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Okan Kaya'nın ses tasarımıyla birleştiği oyun Nisan Ceren Özerten'in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyici için etkileyici bir tiyatro deneyimine dönüşmeye hazırlanıyor.