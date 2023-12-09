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Haberler Sarmaşık ‘You Better Notice’ özel bir lansmanla tanıtıldı

You Better Notice’ özel bir lansmanla tanıtıldı

HABER MERKEZİ
‘You Better Notice’ özel bir lansmanla tanıtıldı
28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28) 30 Kasım - 12 Aralık 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenleniyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Engin Altan Düzyatan'ın gerçekleştirdiği, küresel plastik ve mikroplastik kirliliği sorunlarına dikkat çeken 'You Better Notice' belgeseli 4 Aralık tarihinde Green Zone'da düzenlenen lansmanda tanıtıldı. SKD Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen ve plastiğin geleceğine sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlayan SOCAR Türkiye'nin ana destekçisi ve DenizBank'ın destekçisi olduğu 'You Better Notice' belgeseli 90 dakikadan oluşuyor.
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