Enerjisiyle seyirciyi coşturdu

İstanbul'da yılbaşı programları başladı. Bu kapsamda Zorlu Yılbaşı Festivali'nde sahneye Emir Ersoy çıktı. Emir Ersoy, "Buradan gördüğümüz manzara inanılmaz, çok mutluyum, hepiniz hoş geldiniz, güzel bir gece bizi bekliyor" diyerek 'Değer mi', 'Şinanay', 'Günahın Boynuma' ve 'Gülmek için Yaratılmış' gibi sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Yüksek enerjisiyle dikkat çeken Ersoy, kısa süre sonra eşi Gökçe Bahadır'ı da yanına, sahneye çağırdı.

DÜET YAPTILAR

"Şimdi benim çok sevdiğim bir arkadaşım geliyor" diyen Emir Ersoy sahneye alkışlar eşliğinde Erkan Kolçak Köstendil'i de davet etti. "İnşallah yeni yılımız da sizler gibi sımsıcak olur iyi ki geldiniz" diyen Erkan Kolçak Köstendil, 'Felek Bile Ağladı', 'Tutamıyorum Zamanı' gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Köstendil, Gökçe Bahadır ile 'Her Şeyi Yak' şarkısında düet yaptı.