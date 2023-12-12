  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Enerjisiyle seyirciyi coşturdu

Enerjisiyle seyirciyi coşturdu

Emir Ersoy, Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz akşam sahne aldı. İstanbul’da gerçekleşen konserde, Emir Ersoy sahneye enerji dolu bir giriş yaptı. Ersoy daha sonra sahneye eşi Gökçe Bahadır’ı davet etti

HABER MERKEZİ
Enerjisiyle seyirciyi coşturdu

İstanbul'da yılbaşı programları başladı. Bu kapsamda Zorlu Yılbaşı Festivali'nde sahneye Emir Ersoy çıktı. Emir Ersoy, "Buradan gördüğümüz manzara inanılmaz, çok mutluyum, hepiniz hoş geldiniz, güzel bir gece bizi bekliyor" diyerek 'Değer mi', 'Şinanay', 'Günahın Boynuma' ve 'Gülmek için Yaratılmış' gibi sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Yüksek enerjisiyle dikkat çeken Ersoy, kısa süre sonra eşi Gökçe Bahadır'ı da yanına, sahneye çağırdı.

DÜET YAPTILAR

"Şimdi benim çok sevdiğim bir arkadaşım geliyor" diyen Emir Ersoy sahneye alkışlar eşliğinde Erkan Kolçak Köstendil'i de davet etti. "İnşallah yeni yılımız da sizler gibi sımsıcak olur iyi ki geldiniz" diyen Erkan Kolçak Köstendil, 'Felek Bile Ağladı', 'Tutamıyorum Zamanı' gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Köstendil, Gökçe Bahadır ile 'Her Şeyi Yak' şarkısında düet yaptı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA