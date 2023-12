ÜNLÜ oyuncu Fahriye Evcen oyunculukla ilgili düşüncelerini paylaştı. Evcen, "Oyunculuk sonsuz bir gözlem aracı. O hikayeleri aktarabilmek için öncelikle tam da o hikayeye tanıklık edebiliyor olmanız gerekiyor. Bunu da iç görüşünüzle yapabilirsiniz. Bunun için de her şeyin her an farkında olup çok iyi gözlemleme yapmanız gerekiyor. Ayrıca iyi bir düşçü de olabilmelisiniz. Bu yüzden bence oyunculuk hiç bitmeyen bir yolculuk" dedi.