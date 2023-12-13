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Haberler Sarmaşık Esra Erol yine reytinglerin zirvesinde

Esra Erol yine reytinglerin zirvesinde

HABER MERKEZİ
Esra Erol yine reytinglerin zirvesinde

GÖNÜLLERE taht kuran program Esra Erol'da, Kantar Medya'dan alınan verilere göre 11 Aralık Pazartesi günü %6,31 izlenme oranı ve %26,40 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk sıraya yerleşti.

Esra Erol'un önceki günkü yayınında, sahte gelin itirafçı oldu ve insanları evlilik vaadiyle dolandırdıklarını söyledi. Sahte gelinlik yaptığını itiraf eden 56 yaşındaki Ayşe Yücel, "Mehmet Özyürek ile yıllarca insanları evlilik vaadiyle dolandırdık. Beni kullanarak birçok insanı mağdur etti" Canlı yayına bağlanan Mehmet Özyürek, "İddiaları kesinlikle reddediyorum. Ben 5 kuruş para almadım. İsmi geçen kişileri tanımıyorum" dedi.

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