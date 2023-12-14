Kuruluş Osman rekorlara doymuyor

Her çarşamba reyting listesini alt üst eden Kuruluş Osman dizisi, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

DİZİ ATV'DE İZLENİR

Youtube'da 8.5 milyon abonesi ile Türk dizileri arasında zirvede yer alan Kuruluş Osman'ın 1. Bölümü 32 milyon izleme ile tüm diziler arasında da en çok izlenen bölüm olma özelliği taşıyor. Lider yapım Kuruluş Osman, Youtube'da 4.5 milyar izlemeyle kendi alanında bir rekora imza attı.

Türkçe başta olmak üzere Arapça, Urduca, Japonca, İspanyolca kanallarındaki abonelerinin toplamı Youtube'da 17 milyona yaklaşan ve 11 Milyar izlenme elde eden Kuruluş Osman tartışmasız Türkiye'nin en büyük dizi kanalı unvanını da elinde tutuyor.

GECEYE DAMGA VURUYOR

YAPIM ve proje tasarımı Bozdağ'a yapıma ait, yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.