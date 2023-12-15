Ekranların parlayan çifti objektiflerde

ATV'NİN aşk ve entrika dolu hikayesiyle merak uyandıran, pazar akşamları ekrana gelen yeni dizisi 'Altın Kafes'in iki başrolü Aytaç Şaşmaz ve Şifa Nur Gül, dergi çekimi için kamera karşına geçti. Birbirleri ile rol almanın keyifli yanlarını anlatan Şifa Nur Gül, "Aytaç'la birlikte yürümek inanılmaz keyifli. Sette, birbirimizi hep doğru ve kolay anlıyor olmak birlikte oynamanın en güzel yanı" derken Aytaç Şaşmaz şunları söyledi: "Şifa çok uyumlu ve çok disiplinli bir oyuncu. Onunla beraber bu işte olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

GERÇEKLİK DÜRTÜSÜ

ŞİFA Nur Gül, aynı zamanda zorlukların ona hissettirdiği şeyin gerçek olduğunu anlamak için bir dürtü olduğuna inandığını belirtti.