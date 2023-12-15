Levent Yüksel ile geçmişe yolculuk

TÜRK pop müziğinin usta isimlerinden Levent Yüksel, önceki akşam İstanbul'da unutulmaz bir performansa imza attı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan sanatçı, 90'lı yıllara damgasını vuran 'Ayrılmam', 'Kadınım', 'Medcezir' gibi klasiklerini seslendirerek sevenlerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Levent Yüksel, "Gerçekten bu yaşıma kadar sizler sayesinde geldim. Bugün sizinle nostaljik bir gece yaşayacağız. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Bağlama eşliğinde sergilediği şarkılarla izleyicileri büyüleyen sanatçı, konser boyunca sevenleriyle samimi sohbetlere de zaman ayırdı. Yüksel'in enerjisi ve unutulmaz performansı, dakikalarca ayakta alkışlandı.