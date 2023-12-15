maNga’dan çığır açacak albüm

TÜRKİYE'DE alternatif müziğin öncü gruplarından olan maNga 20. yılını kutlamaya hazırlanırken 'Antroposen 002' adlı yeni albümüyle çığır açmaya hazırlanıyor. İçinde yapay zeka kullanılarak yazılan '6000 Years Ago' adlı bir şarkı da bulunuyor. Türk alternatif rock müziğinin MTV ödüllü, Eurovision ikincisi grubu maNga bu tarzın öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Grubun 2021'de yayınladığı 'Antroposen 001' büyük ses getirmişti. Bu albümde Yunus Emre'nin şiirlerinden ilham alan grup çıktığı yolda ilerlemeye devam ederek yine aynı ilhamla 'Antroposen 002' albümünü hazırladı.