‘Altın Kafes’te sır perdesi aralanıyor

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altın Kafes, bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı Onur ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan Zeynep'in aşk hikayesini anlatan dizide sırlar perdesi aralanıyor.

İNTİKAM PLANLARI

Yeni bölümde Zeynep Onur'un evlenme teklifine 'evet' der. Bu kararın neden bu kadar aceleye getirildiğini düşünen Zeynep, Onur'la konuşmak ister. Bir yandan Onur, Zeynep'e olan hislerinin farkına varmıştır. Bu yüzden kafası karmakarışıktır. Onur'daki değişimden rahatsız olan Ahu intikam planları yapmak üzere harekete geçer. Serhat kazayla Beyoğlu ailesini ilişkilendirmiştir ama asıl katilin kim olduğunu bilemez. Bunun için aileye daha yakın olması şarttır. Evlilik hazırlıkları bütün hızıyla sürerken sırlar perdesi Beyoğlu ailesini ve etrafındakileri sarmaktadır. Fakat Zeynep bu kirli sırlardan tamamen habersizdir. Altın Kafes, bu akşam 20:00'da atv'de...

TAM NOT ALDI

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe ve Murat Kılıç gibi birbirinden değerli oyuncuların yer aldığı proje, izleyiciden de tam not aldı.