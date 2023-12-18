Kardeşlerim sosyal medyayı yine salladı

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi yeni bölümünde de, hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Tonlarca para bulan Oğulcan, babaannesinin aklına uyarak paraları kimseye söylemez ve saklarlar. Okulda ise aşk rüzgârları eser. Ayaz, Sarp ile girdiği iddiayı kaybetmemek için Asiye'yi sınavda kurtarır.

YASMİN'DEN İLAN-I AŞK

Sarp attığı kopyanın Asiye'nin üstüne kalmasını engeller. Böylece Asiye ile arasındaki buzları eritmeyi başarır. Yasmin ise Tolga'ya sürpriz yaparak aşkını ilan eder ve sonunda sevgili olurlar. Ömer ve Süsen'i takip eden Lidya ve Sarp onlara tuzak kurar. Ömer'lerin pilav arabasını yokuştan aşağı ittirerek dükkana girmesine neden olurlar. Dükkan sahibi ile karakolluk olan ikilinin başı yine derde girer. Babaanne ise paraları alıp kaçar. Ona güvenemeyeceğini anlayan Oğulcan, kardeşini salıncakta bırakıp peşine düşer. Babaannesini durdurmayı başaramayan Oğulcan kardeşini de kaybeder. Umutcan hiçbir yerde yoktur.