Aldatmak’ın 50. bölümüne özel kutlama

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın setinde 50. bölüm kutlaması yaşandı. 50 bölümü başarıyla geride bırakan dizi ekibi ve oyuncular, başarılarını pasta keserek kutladı. Vahide Perçin'in hayat verdiği Güzide'nin etrafındaki ihanet ve entrikalarla mücadele ederek ailesini koruma mücadelesini ekrana getiren Aldatmak, perşembe akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Heyecan dolu hikayesiyle seyircisini ekrana kilitleyen Aldatmak, sosyal medyada da en çok konuşlan yapımlar arasında yer almayı başarıyor.