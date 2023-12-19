  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Aldatmak’ın 50. bölümüne özel kutlama

Aldatmak’ın 50. bölümüne özel kutlama

HABER MERKEZİ
Aldatmak’ın 50. bölümüne özel kutlama
atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın setinde 50. bölüm kutlaması yaşandı. 50 bölümü başarıyla geride bırakan dizi ekibi ve oyuncular, başarılarını pasta keserek kutladı. Vahide Perçin'in hayat verdiği Güzide'nin etrafındaki ihanet ve entrikalarla mücadele ederek ailesini koruma mücadelesini ekrana getiren Aldatmak, perşembe akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Heyecan dolu hikayesiyle seyircisini ekrana kilitleyen Aldatmak, sosyal medyada da en çok konuşlan yapımlar arasında yer almayı başarıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA