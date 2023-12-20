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Haberler Sarmaşık Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu

Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu

HABER MERKEZİ
Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu
YILDIZ Tilbe'nin gittiği hastanede apar topar yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak, "İyiyim Allah'a Şükür, ateşlendikten sonra huyum değişti biraz" ifadelerini kullandı. Tilbe'nin ateşlenerek kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Yıldız Tilbe'nin ocak ayına kadar bütün konserlerini iptal ettiği belirtildi. Bunun üzerine Tilbe, X hesabından şu açıklamayı yaptı: "İyiyim Allah'a şükür, ateşlendikten sonra huyum değişti biraz. Oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle... Biraz zor biri problemli, öf sınırımdayım. Belki üçüncüleri olurum."
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