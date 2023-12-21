Filistin’e özgürlük isteyen susturuluyor

Müzik hayatına 1991'de rap şarkılar yaparak başlayan Selahattin Ergün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yaptığı şarkıyla gündeme taşımak istedi. Gazze'deki sivillerin katledildiği görüntülerin vicdanına dokunduğunu ve harekete geçmesini sağladığını anlatan Ergün, "Kamuoyu oluşturmak için şarkı yazdım" dedi.

SANAT YOLUYLA ANLATIM

Ergün, Gazze'deki "katliam" ve "soykırımı" sanat yoluyla anlatmaya çalıştıklarına vurgu yaparak, hip hop kültürünün alt dalları olan graffiti (duvar yazısı) ve break dance'i (sokak dansı) kullanarak hazırladıkları şarkının klipinde İsrail'e tepki gösterdiklerini anlattı. Free Palestine şarkısının müzik ve sosyal platformlarınca "sansürlendiğini" kaydeden Ergün, "Youtube'dan ismimi ve şarkının ismini tam yazmazsan şarkı bulunamıyor. Şarkı açılınca yaş doğrulatması istiyor onu onaylayınca şiddet içerikli uyarısı veriyor onu da doğrulatınca bir uyarı daha çıkıyor yani platform sen şarkıyı açma diye bir sürü engel çıkarıyor. Youtube'da şarkım için paylaş butonu çıkmıyor" diye konuştu.

Ergün, Gazze'deki sivillerin öldürülmesi üzerine yeni bir şarkı çalışması olduğundan bahsederek, "'Soykırıma dur de' adlı bir şarkı daha yapıyorum. Bu sefer daha sert ve herkesin payını alacağı bir eser olacak. Sanatımla onlarla savaşmaya devam edeceğim" ifadesini kullandı.