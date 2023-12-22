Kadınların hikayesi umut ışığı olacak

Usta yönetmen Serdar Akar'ın imzasını taşıyan, yapımını Limit Yapım'ın üstlendiği "Kadınlara Mahsus" seyirciyle buluşuyor. Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Yurdaer Okur, Şebnem Sönmez, Elifcan Ongurlar, Merve Çağıran, Başak Parlak, Nami Esatgil, Halil İbrahim Yılmaz ve Ertan Saban'ın rol aldığı filmin galası yapıldı.

KENDİLERİNİ BULACAKLAR

Film, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için 'Kadınlara Mahsus' kampında bir araya gelen 8 kadının çarpıcı hikâyelerini konu alıyor. "Kadınlara Mahsus" ekibi, Melisa Aslı Pamuk haricinde galaya tam kadro katıldı. Oyuncu Ceyda Düvenci filmle ilgili şunları söyledi: "Kadına şiddetin gazetelerde manşetlerden inmediği bir dönemde biz, 'Kadın kadının yurdudur' diyoruz. Filmimizde her anlamda şiddet görmüş kadınlar kendilerini bulacak. Çıkış yollarından biri olarak umut ettiğimiz kadının kadına verdiği desteğin aslında birçok şeyi değiştirebileceği inancını doğurmak istiyoruz. Umarım seversiniz ve bir umut ışığı oluruz."