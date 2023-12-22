  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Kadınların hikayesi umut ışığı olacak

Kadınların hikayesi umut ışığı olacak

"Kadınlara Mahsus" filmi için İstanbul’da görkemli bir gala yapıldı. “Kadın kadının kurdu değil, yurdudur” sloganıyla vizyona giren filmin kadrosunda birbirinden değerli oyuncular bulunduğu için ilgi bir hayli yoğundu.

HABER MERKEZİ
Kadınların hikayesi umut ışığı olacak

Usta yönetmen Serdar Akar'ın imzasını taşıyan, yapımını Limit Yapım'ın üstlendiği "Kadınlara Mahsus" seyirciyle buluşuyor. Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Yurdaer Okur, Şebnem Sönmez, Elifcan Ongurlar, Merve Çağıran, Başak Parlak, Nami Esatgil, Halil İbrahim Yılmaz ve Ertan Saban'ın rol aldığı filmin galası yapıldı.

KENDİLERİNİ BULACAKLAR

Film, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için 'Kadınlara Mahsus' kampında bir araya gelen 8 kadının çarpıcı hikâyelerini konu alıyor. "Kadınlara Mahsus" ekibi, Melisa Aslı Pamuk haricinde galaya tam kadro katıldı. Oyuncu Ceyda Düvenci filmle ilgili şunları söyledi: "Kadına şiddetin gazetelerde manşetlerden inmediği bir dönemde biz, 'Kadın kadının yurdudur' diyoruz. Filmimizde her anlamda şiddet görmüş kadınlar kendilerini bulacak. Çıkış yollarından biri olarak umut ettiğimiz kadının kadına verdiği desteğin aslında birçok şeyi değiştirebileceği inancını doğurmak istiyoruz. Umarım seversiniz ve bir umut ışığı oluruz."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA