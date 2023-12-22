‘Savaşsız bir dünya istiyoruz’

Şarkıcı Koray Avcı, geçtiğimiz gün İstanbul'da hayranlarının karşısına çıktı. 'Adaletin Bu mu?' şarkısıyla açılış yapan Avcı, sahnesiyle büyük beğeni topladı. Albümde yer alan şarkıların yanı sıra Ahmet Kaya, Aşık Mahzuni, Neşet Ertaş, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe gibi biçok sanatçının eserlerini seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Koray Avcı, şiirleriyle de mest etti. Şarkılarına ek olarak sahne enerjisi ile de göz kamaştıran Koray Avcı, sevenlerinin yeni y��lını kutlayarak, "Siz hep yanımızdaydınız ve bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bütün dilekleriniz gönlünüzce kabul olsun. Umarım yeni yıl hepimize öncelikle sağlık ve huzur getirir. Savaşsız bir dünya diliyoruz" ifadelerini kullandı.