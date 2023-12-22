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Semicenk: 2023 benim yılım oldu

HABER MERKEZİ
Semicenk: 2023 benim yılım oldu
Son dönemde bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla müzik piyasasına damga vuran Semicenk, Volkswagen Arena'da muhteşem bir konser verdi. Semicenk, Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapay Sanatçı Ödülü'nü almasıyla ilgili, "Bu ödülü aldığım göre benim yılım olmuş diyebilirim ama bu yoğun bir çalışmanın getirisiydi. Yıl fark etmeksizin hep çok çalıştım ve yine çalışacağım" dedi. Toplam 39 kişiden oluşan dev bir ekiple sahne alan Semicenk, konsere 'Düşer Aklıma'yla başladı. Sahneye çıkıp şarkı söylemek isteyen bir hayranını sahneye davet edip beraber şarkı söyleyen Semicenk, kolye ve yüzüklerini isteyen hayranlarına da sahne aksesuarlarını hediye etti.
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