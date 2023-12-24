Altın Kafes’in Onur’u izleyiciyi şaşırtacak

ÜLKENİN sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' bu akşam 20.00'da 4. bölümüyle atv'de ekranlara gelecek. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün paylaştığı Altın Kafes'te bugün, Cihan havuza atlayarak Zeynep'i kurtaracak. Cihan, bu yaşananın bir kaza olmadığından emindir. Zeynep'in geçirdiği kaza ise herkesi telaşlandırır. Onur soğuk bir iş adamından sevgi dolu, telaşlı bir nişanlıya dönüşür. Zeynep ölümle burun buruna gelse de ilk kez Onur'un samimi duygularını görmekten mutludur. Onur Beyoğlu'nun eşi olma yolunda adım adım ilerleyen Zeynep'in gözleri aşktan kör olmuştur. Bu yolda ayağına takılacak sırlar, azılı düşmanlar, intikam ateşiyle yanıp tutuşanlar olduğunu aklından bile geçmez.