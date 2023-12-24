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Haberler Sarmaşık Atilla Taş tutuklandı

Atilla Taş tutuklandı

HABER MERKEZİ
Atilla Taş tutuklandı
ŞARKICI Atilla Taş, Beşiktaş'ta bir barda karıştığı kavga sonrası polise mukavemet gösterince gözaltına alındı. Taş bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şarkı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen Atilla Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
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