Bodrium’dan yerinizi ayırtın!

BODRİUM Hotel & SPA, 2024 yılbaşı gecesine özel bir programla misafirlerine lezzet ve eğlence rüzgarı estirecek. Yeni yıl kokteyl programıyla başlayacak gecede konuklar, Christmas Concept Show ve X Sunu Event'in geçekleştireceği Xmas Circus yılbaşı özel programı ve DJ performansıyla hareketli saatler yaşayacak. Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, başarılı geçen yaz sezonunun ardından konuklarını özel bir yılbaşı programıyla ağırlayacaklarını söyledi. Girgin, "2024 yılbaşına özel olarak hazırlanan ve limitsiz yerli içkiyle sunacağımız mönüde Bodruma özel lezzetleri bir arada buluşturan Zeki Chef'ten başlangıç tabağı olacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bodrum usulü tarhana ve sucuk ekmek sunulacak" diye konuştu.