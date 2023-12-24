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Haberler Sarmaşık Türkiye’nin Süperstarı Ajda Pekkan: Çocukların ölmediği bir yıl diliyorum

Türkiye’nin Süperstarı Ajda Pekkan: Çocukların ölmediği bir yıl diliyorum

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, önceki akşam Ankara’da sahne aldı. Sold Out konser serisine devam eden Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına teşekkür etti

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin Süperstarı Ajda Pekkan: Çocukların ölmediği bir yıl diliyorum

Ajda Pekkan, konserlerine devam ediyor. Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı yeşil bir kıyafet ile çıkan Süperstar, kendine has olan tarzı ile yine hayranları tarafından çok beğenildi. Bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmayan Süperstar, muhteşem yorumunu danslarıyla ritim tutarak hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

YENİ YIL MESAJI

Kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranının yeni yılını erkenden kutlayan Pekkan, "Yeni yıl hepimize sağlık huzur, mutluluk ve barış getirsin. En büyük temennim ise savaşların olmadığı masum insanların ve küçük çocukların ölmediği bir yıl olmasını dilerim" dedi. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Ajda Pekkan, alkışlar eşliğinde indiği sahneden müzikseverlerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak bis yaptı.

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