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Haberler Sarmaşık Müzisyen dostunun adını yaşatacak

Müzisyen dostunun adını yaşatacak

HABER MERKEZİ
Müzisyen dostunun adını yaşatacak

Emir Can İğrek 2018'de kaybettiği müzisyen dostu Onur Can Özcan'ın hatırasını yaşatmak için anlamlı bir işe imza attı. Konserlerinde sık sık andığı Onur Can Özcan adına Van'daki Yolaşan Köyü İlkokulu'na kütüphane yaptırdı. Birçok ünlü isme şarkı veren Onur Can Özcan 2018'de Şile açıklarında

teknesi alabora olunca hayatını kaybetmişti. İğrek, son albümü 'Parti İptal'de onun için yazdığı 'Can Dostum' şarkısına yer vermişti. Geçen yaz Harbiye Açık Hava konserinde yapay zeka katkısıyla bu şarkıda Özcan ile düet yapmıştı. İğrek, Onur Can Özcan'ın adını yaşatmak için Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan köyünün ilkokuluna yaptıırdığı kütüphanenin açılışına katıldı.

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