Cezayir dostunu yalnız bırakmıyor

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği atv'nin fenomen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam yine heyecan dolu bir bölümle izleyicisiyle buluşuyor. Cancal'ın ve Berfin'in hainliği ortaya çıkınca Cezayir'in yapacaklarından korkan Berfin, Cezayir'i öldürmeye karar verir. Berfin, Cezayir'i takip edip tam da Leyla ile baş başa olacakları bir anda onu yalnız yakalar. Silahını çekip ateşler. Diğer tarafta Gardaşov, Süslü'nün silah fabrikasını almasıyla Gedik Ali ve Koslu'nun hedefi haline gelir. Ancak bu düşmanlığı açık açık değil de gizli kapaklı, başkalarını kullanarak yaparlar. Gardaşov onlar�� alt etmek için uğraşırken Cezayir dostunu yalnız bırakmaz.