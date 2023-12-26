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Haberler Sarmaşık Künkcü ailesinin en mutlu günü

Künkcü ailesinin en mutlu günü

KAZIM YÖRÜKCE
Künkcü ailesinin en mutlu günü
AYDIN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü'nün oğlu Süleyman Künkcü ile Tuğçe Öztürk, dillere destan bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Çifti mutlu gününde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yalnız bırakmadı. Siyaset ve iş dünyasının bir araya geldiği düğünde, alkışlar eşliğinde salona giren çift, ilk danslarını yaptı. Kendileri için hazırlanan düğün pastasını keserek canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen gen�� çifti, pistte aileleri ve sevenleri yalnız bırakmadı.
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