Müge Anlı cinayetleri aydınlatmayı sürdürüyor

Adana Kozan ilçesinde kaybolan 35 yaşında evli ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun ailesi ve eski eşi Bengül Güvenç, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Bengül Hanım, eski eşinin kaybına ilişkin şüphelerin kendi üzerine yoğunlaştığını, suçlanmak istemediği için Müge Anlı'ya başvurduğunu söyledi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Mustafa Hakkulu'nun aracı bir yol kenarında camları açık şekilde bulunmuştu. Bu süreçte ise ailenin şüpheleri eski eş üzerinde yoğunlaşmıştı. Ardından İsa adlı arkadaşının Mustafa Hakkulu'nun kendi aracı dışında farklı bir arabayla ve yanında da yüzünü göremediği biriyle kendisine gelerek para aldığını öne sürmüştü. 13 gündür haber alınamayan Mustafa Hakkulu'dan dün acı haber geldi.

Talihsiz adamın başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından soruşturma sürerken itiraf geldi. Şüpheliler arasında yer alan İsa Dumlu, arkadaşı Mustafa'yı öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti. Olay anını anlatan Dumlu, eşinin fotoğraflarını gören Hakkulu'nun ağza alınmayacak sözler söylediğini, bu nedenle dayanamayıp cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Katil, polis tarafından gözaltına alındı.