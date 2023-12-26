  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Tire’de Aşık Veysel’i türküleriyle andılar

Tire’de Aşık Veysel’i türküleriyle andılar

NADİR UYSAL
Tire’de Aşık Veysel’i türküleriyle andılar
TİRE Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği (THM) topluluğu, halk ozanı Aşık Veysel'i ölümünün 50'nci yıl dönümünde düzenlenen muhteşem bir konser ile andı. Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen "Ustaya Saygı" "Dostlar beni hatırlasın" temalı konserde büyük ozanın türküleri seslendirildi. Koronun şefliğini ise Gökhan Orbahçe üstlendi. Konser sonunda seyirciler tarafından ayakta alkışlanan THM topluluğu, yeni dönemde buram buram Anadolu kokan seçkin repertuarıyla konserlerine devam edeceğini müjdeledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA