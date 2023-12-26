Tire’de Aşık Veysel’i türküleriyle andılar

TİRE Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği (THM) topluluğu, halk ozanı Aşık Veysel'i ölümünün 50'nci yıl dönümünde düzenlenen muhteşem bir konser ile andı. Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen "Ustaya Saygı" "Dostlar beni hatırlasın" temalı konserde büyük ozanın türküleri seslendirildi. Koronun şefliğini ise Gökhan Orbahçe üstlendi. Konser sonunda seyirciler tarafından ayakta alkışlanan THM topluluğu, yeni dönemde buram buram Anadolu kokan seçkin repertuarıyla konserlerine devam edeceğini müjdeledi.