2023’e damga vurdular

Magazin ve sosyete dünyası her zaman canlılığını korumaya devam ediyor. Magazin dünyasından gelen haberler gündemi değiştirecek kadar güçlü. İş dünyasından ve sanat camiasından gelen haberler ise hala güncelliğini ve merakını sürdürüyor.

EYLÜL ayında İzmir'in köklü ailelerinden olan Kardiçalı Ailesi'nin 26 yaşındaki kızları Sena Kardiçalı'ya, raporları karıştırıp kanser teşhisi konmuş sonra karışıklık olduğu belirtilip özür dilenmişti. Soluğu mahkemede alan aile, laboratuvara 2 milyon liralık dava açmıştı.

28 yıllık evli Haluk- Suzan Sabancı Dinçer çiftinin boşanmak için mahkemeye başvurmaları iş dünyası ve sosyeteyi şoke etmişti. Ekim ayında boşanan çiftten, "Evliliğimiz bitti dostluğumuz devam ediyor" mesajı gelmişti.

ŞUBAT ayında, sosyetenin ünlü ismi Aslı Çetiner'in, iş insanı Tahsin Çiftkurt'tan olan 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt, eğitim gördüğü Londra'da ölü bulunmuş ve blumia yüzünden hayatını kaybetmişti. Leyla Çiftkurt, üniversite eğitimini Londra'da sürdürüyordu. Aslı Çetiner, kızı Leyla'dan iki gün boyunca haber alamayınca Londra'daki üniversiteyi arayarak okula gitmediğini öğrenmişti. Bunun üzerine Leyla'nın evine polis gönderilmiş ve Leyla Çetiner, yerde hareketsiz bulunmuştu.

ÜNLÜ iş insanı Baran Aras temmuz ayında, kendisinden boşanmak için mahkemeye başvuran 12 yıllık eşi Elif İnci Aras'ı, 18 maddelik evlilik sözleşmesi ile ikna etti. Bu haber ortaya çıktığında uzun süre magazin dünyası bunu konuşmuştu. Sözleşmenin içeriğinde Baran Aras'a ait tüm hesaplar, Elif İnci Aras ile ortak hesaba çevrilecek; çifte ait tüm maaş ve kira gelirleri ortak hesaba ödenecek gibi maddeler yer alıyordu.