Gözde Uslu’ya seyirciden tam not

İZMİRLİ başarılı sanatçı Gözde Uslu, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın'ın 3 gün süren doğum günü partisinde sahneye çıktı. Gecede geniş pop repertuvarıyla beğeni toplayan Gözde Uslu, 1900 Orkestrası ile birlikte 3 buçuk saat boyunca konukları müzik yolculuğuna çıkardı. Sesiyle tüm konukları adeta büyüleyen Gözde Uslu, "Çok sevdiğim arkadaşım Süreyya Yalçın'ın doğum gününde sahneye çıktığım için çok mutluyum. Ona eşi Ozan Baran ile birlikte bu sürprizi planladık. Kendimi sürekli geliştiriyorum. Hedefim ise bir gün Harbiye'de konser vermek" dedi.