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Haberler Sarmaşık Yakışıklı oyuncu ilgi odağı oldu

Yakışıklı oyuncu ilgi odağı oldu

HABER MERKEZİ
Yakışıklı oyuncu ilgi odağı oldu
EKRANLARIN başarılı ve yakışıklı oyuncularından biri olan Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz gün objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp sezonluk ürünleri inceleyen yakışıklı oyuncu, uzun süre vakit geçirdiği AVM'de sevenlerinin ilgi odağı oldu. Yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirip sohbet eden oyuncu, "Yılbaşı öncesi alışveriş yapmak istedim, reklam çekimleri devam ediyor" ifadelerini kullandı. Yağcı, uzun süren alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.
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