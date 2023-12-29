Ailesini bulamıyordu Esra Erol çözüm oldu

Yonca Birol ile annesi için Esra Erol'da programında bir mucize gerçekleşti. Birol, annesinin biyolojik ailesini aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Yayına bağlanan eski görümce aile ile ilgili bilinmeyen gerçekleri açıkladı.

İZMİR'DE TANIŞTILAR

Yüzde 85 engelli ve şizofreni hastası olduğu bilinen annesi ile yayına katılan Yonca Birol, annesinin biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'da programına geldi. Annesinin hastalığı sebebiyle doğru bilgilere sahip olmayan Birol, annesinin isminin 30 yaşında Fatma olarak konulduğunu söyledi. Annesi Fatma ve babasının hikayesinin İzmir'de otogarda başladığını biliyordu. Yonca Birol, Esra Erol'da programına annesinin biyolojik ailesini bulmak için geldiklerini dile getirdi.

EŞİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

İki çocuk sahibi Yonca Birol (27), eşinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi. Bu konuda Esra Erol'dan başka kimseden yardım isteyemeyeceğini söylerken 1993 -1994 yılında babasının annesi Fatma Hanım'ı İzmir'de otogarda bulduğunu, babasının müzisyen olduğunu ve onun da engelli olduğunu söyledi. Yonca Birol'un eşi, canlı yayında yaptığı açıklamada eşini tanıdığında babaannesini annesi sandığını söyledi.

GÖRÜMCESİ BAĞLANDI

Fatma Hanım'ın eski görümcesi Gülay Hanım canlı yayına bağlandı. Fatma Hanım'ın kardeşleri olduğunu, Yonca Hanım'ın da Özlem adında 1992 doğumlu bir kız kardeşi olduğunu söyledi. Fatma Hanım'ı öldü diye bildiklerini, ailenin kendi çaplarında aradıklarını söyledi. Babasının Ali, annesinin Mübera ve Hasan isminde bir ağabeyi olduğunu söyledi. Fatma Hanım'ı gördüğünde şok olduğunu söyleyen Gülay Hanım, Özlem ile programa başvurup Fatma Hanım'ı aramak istediklerini ama yüzde 100 engelli bir kızı olduğunu söyledi.