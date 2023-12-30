‘Ayağımı kaybedebilirim’

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ve zaman zaman sahneden uzak kalması gereken Serdar Ortaç, depresyondan çıkamadığını ve kendini çok ihmal ettiğini söyledi.

TEK BAŞINA ZORLANIYOR

Serdar Ortaç, "Depresyondan çıkamadım. Arkadaşım davet edince geldim ve burası bana ilaç gibi geldi. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkeklerde kişisel bakımına dikkat etmeli" dedi. Sözlerine devam eden Ortaç "Mesleğim gereği kimseye kötü görünmek istemem ama bakım yapmak benim için eziyet. Aslında hiç sevmem, hastalandıktan sonra da hepten saldım gitti" ifadelerini kullandı. Sağlık durumuyla ilgili de bilgiler veren Serdar Ortaç "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok. 3 atak geçirdim, 4.atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz" şeklinde konuştu. Sahneye çıkınca her şeyi unuttuğunu söyleyen Ortaç, bu sebeple 2023'te çok fazla konser verdiğini dile getirdi.

'BİSİKLETE BİNEMİYORUM'

BUNALIMDA olduğunu sık sık belirten Serdar Ortaç, sebebini şöyle açıkladı: "Bunalımda olmam aşk ya da boşanmakla alakalı değil, tek sebebi hastalığım. Babamı ve kardeşimi kaybettim, pandemiden sonrası çok kötü geçti. Bana milyonlar versen umrumda değil, giysilerimi 300 kez giyerim ve hiç umurumda olmaz, hastalık olunca çoğu şeyin önemi kalmıyor. Bisiklete binemiyorum artık. Düşünün. Canımı sıkıyor bu durum."