Ünlüler 2023’e veda etti

2023 yılının son gününde ünlüler sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yaptı. Magazin dünyasının birbirinden renkli isimlerinin yeni yıl paylaşımları şu şekilde:

FAHRİYE EVCEN

'Hepimiz yeni yıla hazır mıyız?'

DEMET AKALIN

'Sadece kendin ol, yazdığın gibi konuş dedi patron. Enerjisiyle ekibimizle bu kadar iyi ikili olacağımızı tahmin ediyordum ama vallahi... Bizi izleyen tüm izleyicilerimize binlerce kez teşekkürler. İyi yıllar.'

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

"2023'ü kimse sevmedi. Umudum o ki yeni yıl ile bir sıçramayla dipten yukarılara doğru güzel bir çıkış yakalayabiliriz. Sevgiyle kalın."

BERFU YENENLER

'2024 için bir miktar heyecanlıyım. Sanki hepimiz için en iyi senelerden biri olacakmış gibi geliyor.'

ÖZGE YAĞIZ

'Uğurunuzla gelsin yeni yıl.'

KIVANÇ KASABALI

"Bay bay '23"