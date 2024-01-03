Son 8 yılın en çok izleneni atv oldu

Son yılların en yüksek izlenme oranlarına imzasını atan atv, Kantar Medya'dan alınan verilere göre en iyi yerli dizilerin ve yapımların adresi olarak bu yıl da hafızalara kazındı.

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla 2023 yılının birincisi oldu.

ZİRVEYİ YILLARDIR TERK ETMİYOR

Hem Türkiye'de hem de dünyada ilgiyle izlenen dizilerine yenilerini ekleyen, milyonların gönlüne taht kurmuş yıldızlara ev sahipliği yapan atv, vazgeçilmezlerinin yanı sıra yeni yayın döneminde başlayan yenilenme atağını da kesintisiz olarak sürdürmeye devam ediyor. Ayların değil, yılların birincisi olma unvanını elden bırakmayan atv, başarısını her kulvarda istikrarla sürdürmeye devam ediyor. 2023 yılında izleyiciyle buluşan yeni dizileriyle de reyting rekorları kıran atv, 7 yıldır neden zirvede yer aldığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Öte yandan, atv yapımları yayınlandıkları saatlerde sosyal medyada da yıl boyunca gündem olmayı başardı.