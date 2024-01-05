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Haberler Sarmaşık Ali ile Mercan sonunda muradına eriyor

Ali ile Mercan sonunda muradına eriyor

HABER MERKEZİ
Ali ile Mercan sonunda muradına eriyor
ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 37. Bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana geliyor. Yeni bölümde Ali ve Mercan nihayet evlenirken, Ateş Kuşları en mutlu günlerinde beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Sultan'ın peşinde olan Turgut Gülayşe'yi kaçırır! Gülayşe'nin hayalleriyle yeniden hayata tutunan Barbaros uyanır ancak başında günlerce bekleyen yaşama dönme sebebi Gülayşe yoktur. Şimdi onu durdurmak için yerle gök birleşse bile Barbaros hasta haliyle yataktan çıkıp Gülayşe'nin peşine düşecektir. Peki, Gülayşe'yi kurtarabilecekler mi? Ya onu ararken daha dün ayaklanmış Barbaros'un bedeni bu yükü kaldıramayacak olursa?
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