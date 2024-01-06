Genç modacı İtalya’da finalde

zmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunu Mert Serbest (27), dünyanın en prestijli moda yarışmalarından International Talent Support'ta (ITS) finale kaldı. 25 parçadan oluşan 'mOTHERlandS' adlı koleksiyonuyla 65 ülkeden 782 modacının katıldığı yarışmada son 16'ya kalan Serbest, mart ayında gideceği İtalya'da en iyi dereceye ulaşarak genç yaşında kariyerine önemli bir başarı eklemeyi hedefliyor. 1989 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden ailesinin yaşadığı zorluklardan, o dönemin kültüründen esinlenerek tasarımlarını oluşturan Serbest, final için heyecanlı olduğunu belirterek, "Moda, benim için asla sonu gelmeyecek bir heyecan" dedi.