D vitamini eksikliği kalp damar sağlığını bozuyor

Uzmanlar, kalp ve damar sağlığının korunmasında vitaminlerin rolüne dikkat çekiyor. Kalp hastalarının et ve yumurta yemesinin yasak olmadığını, günlük düzenli vitamin alımının kalp krizinden koruduğunun ve kalp krizi geçirmiş hastaların spor yapamayacağı yönündeki ifadelerin yanlış bilgi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Cüneyt Narin, "Bu yasaklar kişiyi un ve şekerin oluşturduğu karbonhidrat ürünlerine yönlendirir ve özellikle kandaki yağ seviyelerinde artışa neden olabilir" dedi.

HAFTADA 2-3 YUMURTA

Bu grupta yer alan hastaların haftada 2-3 yumurta ve 1-2 porsiyon et tüketmelerini öneren Doç. Dr. Narin, "Özellikle antioksidan olarak gösterilen C ve E vitaminleriyle ilgili yapılan birçok araştırmada bu vitaminlerin kalp krizinden koruyucu etkisi gösterilememiştir" diye konuştu. Yapılan çalışmalara göre kalp damar hastalıklarında en olumlu etkiyi D vitamininin verdiğini dile getiren Doç. Dr. Narin, "D vitamini eksikliğinde kalp damar hastalıklarında artış gösterilmiştir. Yeterli D vitamini için her gün 15 dakika güneşlenmek gerekir. Sol kolum uyuşuk, kalp krizi geçiriyor olabilirim değerlendirmesi hem yanlış hem ürkütücü. Kalp krizinin temel belirtisi; göğüste ağrı, baskı, sıkıntı hissi, nefes darlığı ve ritim düzensizliğidir" ifadelerini kullandı.