Yüksel Uzel, son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK sanat müziğinin emektar isimlerinden Yüksel Uzel, ailesi ve sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden Uzel için dün Yeniköy Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazına sanat ve sinema dünyasından ünlü isimler katıldı.

Namazın ardından ünlü müzisyenin cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede taziyeleri kabul eden kızı Arzu Uzel, annesi için "Bir parçanızı kaybetmiş oluyorsunuz. Annemin kürküyle geldim. Çünkü annem hem anne hem baba oldu bana. Eşi dostu, hayatındaki en büyük zenginlik" diye konuştu.