Esra Erol’da bir kez daha zirvede

Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programının geçtiğimiz Salı günü yayınında büyük bir kavuşma gerçekleşti. Esra Erol'da programına katılan 26 yaşındaki Özgür Burcu, babasını bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Özgür Burcu, babası Ramazan Akın'ı stüdyoda görünce duygusal anlar yaşandı.

'TÜM KİŞİLER'DE LİDER

2 yıl önce annesinin vefat ettiğini ve babasını öldü bildiğini söyleyen Özgür Burcu, "Kimsem kalmadı, annemi kaybettim. Yıllarca babamı öldü bildim. Annem, babama öldüğümü söylemiş. Babam benim hayatta olduğumu bilmiyormuş. Hiç görmedim ve babama kavuşmak istiyorum" dedi. Hayat hikayesiyle herkesi gözyaşlarına boğan Özgür'e güzel haber Esra Erol'dan geldi. Baba Ramazan Akın'ı kısa süre içerisinde bulan Esra Erol, Özgür'e babasının 2012 yılında felç geçirdiğini, bu sebeple konuşmakta ve yürümekte zorlandığını söyleyerek stüdyoya davet etti.

Canlı yayında buluşan baba oğul herkesi gözyaşlarına boğdu. İzleyenleri ekrana kilitleyen Esra Erol'da bu bölümüyle de zirveye yerleşti. Kantar Medya'dan alınan verilere göre yüzde 6,20 izlenme oranı ve yüzde 24,33 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisindeki birinciliği elde etti.