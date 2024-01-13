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Haberler Sarmaşık ‘Hoşça kal iki gözüm’

‘Hoşça kal iki gözüm’

Yıllar önce eşini kaybeden Özgü Namal, aşk orucunu bozduğu sevgilisi Mehmet Ferman Doğan’dan ayrıldı. Doğan ise, sevgilisine “Hoşça kal iki gözüm, hoşça kal” notuyla veda etti.

HABER MERKEZİ
‘Hoşça kal iki gözüm’
Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden başarılı oyuncu Özgü Namal, uzun süre ekranlardan uzak kalarak tüm vaktini çocuklarına ayırmıştı. Yakın zamanda ekranlara geri dönen Namal, 6 aydır da Mehmet Derman Doğan'la aşk yaşıyordu. Ünlü çift, ayrıldıklarını duyurdu. Doğan, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Özgü Namal'a veda etti, Doğan, "Hoşça kal, iki gözüm hoşça kal. Allah yar ve yardımcın olsun" notuyla hislerini takipçileriyle paylaştı. Namal tarafından ise bir açıklama gelmedi.
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