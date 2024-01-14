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Ali Kırca’nın teknesi az kalsın batıyordu

HABER MERKEZİ
Ali Kırca’nın teknesi az kalsın batıyordu
Bir dönemin ünlü haber spikeri Ali Kırca'nın teknesi, Muğla Fethiye'de batma tehlikesi geçirdi. 19 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki 'Mandalina' adlı yelkenli, ahşap tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle bağlı bulunduğu alanda su almaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine intikal eden Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye dolan suyu denize tahliye ederek, batmaktan kurtardı. Daha önce İstanbul'da birçok filmde kullanılan 'Mandalina' isimli teknenin bir süredir Fethiye Körfezi'nde olduğu ancak sahibi Ali Kırca'nın teknede olmadığı öğrenildi.
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