Spor yapmadan kalori yakabilirsiniz

Günlük hayatta birkaç basit adımla fazladan 100-200 kalori yakmak ister misiniz? Aslında kilo vermek dediğimiz şey basit bir denklemden ibarettir. Eğer günlük olarak yaktığınız enerji aldığınız enerjiden fazlaysa kilo vermeye başlarsınız. Peki enerjiyi nasıl yakarsınız hiç düşündünüz mü? Sanılanın aksine enerji yalnızca egzersiz ile yakılmaz. Günlük enerji harcamasının en büyük kısmı bazal metabolizma dediğimiz siz hareket etmediğinizde bile organların ve sistemlerin çalışması için harcanan enerjiden oluşur. Yaptığınız fiziksel aktiviteler, besinlerin termik etkisi ve non-egzersiz aktivite termogenezi (NEAT) gibi faktörler yine günlük yaktığınız kaloriye eklenirler. Termik etki, vücut tarafından alınan besinlerin sindirilmesi, emilimi ve depolanması sırasında harcanan enerjiyi temsil etmektedir. NEAT ise egzersiz dışındaki günlük yaşamda yapılan küçük aktivitelerdir: yürüme, durma, temizlik yapma, alışveriş yapma gibi. NEAT, toplam enerji harcamasının önemli bir kısmını oluşturabilir. Bugün egzersiz olmayan, günlük hayatta yaptığınız ve size farkında olmadan fazladan kalori yaktıran seçeneklerden bahsedeceğim. İşte size günlük enerji harcamanızı arttıracak 5 madde!

1) MERDİVEN ÇIKMAK

Asansör veya yürüyen merdiveni tercih etmek yerine merdiven çıkmak, hem günlük yaşama fiziksel aktivite eklemenin kolay bir yolu hem de ekstra kalori yakmanın etkili bir yöntemidir. Merdiven çıkarken, özellikle bacak ve kalça kasları daha fazla çalışır. Kalp atış hızını artırır ve kardiyovasküler sistem üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Günde toplamda 10 dakika merdiven çıkmak neredeyse fazladan 100 kalori harcamanıza neden olur.

2) YEMEKLERE BAHARAT EKLEMEK

Yemeklere baharat eklemek sağlığınıza iyi gelir. Çünkü baharatlar antioksidan, antiinflamatuvar özelliklere sahip bileşenlerle doludur. Bazı baharatlar, özellikle acı biber içinde bulunan kapsaisin, metabolizmanızı hızlandırarak termojenik etki yaratır. Termojenik etki, vücut sıcaklığını artırarak enerji harcamasını artırabilmektedir. Tokluğunuzu artıracak baharatlar ise karabiber, kişniş, kimyon ve zencefildir.

3) EV İÇİNDE DAHA AKTİF OLMAK

Ev içindeki her küçük hareket, sağlığınızı ve formunuzu iyileştirmenize destek olabilir. Ev işleriyle uğraşmak, günlük aktivite düzeyinizi artırarak kalori yakımını destekler, vücuttaki çeşitli kas gruplarını çalıştırır. Bahçe işleriyle uğraşmak, toprak kazmak, bitki dikmek veya bahçe sulamak gibi aktiviteler, hem alt vücut kaslarını hem de üst vücut kaslarını çalıştırabilir. Rutin olarak yapacağınız 1 saat ev temizliği bile fazladan 200 kalori yakmanızı sağlayabilir.

4) EL VE KOL HAREKETLERİNİ SIK KULLANMAK

Bu tür kıpırdanma aktiviteleri, genellikle otururken veya dururken yapılan düşük yoğunluklu hareketlerdir. Örnek olarak bacaklarını sallamak, ayaklarını hareket ettirmek, otururken vücut pozisyonunu değiştirmek, elleri veya parmakları oynatmak gibi durumlar sayılabilir. Bu tür hareketler enerji harcamanıza katkıda bulunur. 1 saat çalıştıktan sonra 5 dakika dolanmak gibi rutinler masa başında çalışanlar için enerji harcamasını artırmak ve genel sağlığı desteklemek adına faydalı olabilir.

5) KORKU FİLMİ İZLEMEK!

Korku filmi izlerken, heyecan-stres tepkileri ve fizyolojik reaksiyonlar, vücudun enerji harcamasına neden olur. Bu tepkiler arasında kalp atış hızının artması, solunumun hızlanması, kas gerilimi ve adrenalin salgısı yer alır. Westminster Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, korku filmi izlerken vücudun adrenalin pompalaması ile ortalama 90 dakikalık bir korku filmi izleyen bir kişinin 113 kalori yaktığı bulundu. En yüksek oranda kalori yaktıran film ise 184 kalori ile 'The Shining' olarak belirlendi. Elbette amacınız kilo vermekse beslenmenize dikkat etmeden yalnızca bu adımları uygularsanız başarılı olma ihtimaliniz çok düşüktür.