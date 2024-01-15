Ceylan ve Alişan’dan 27 yıl sonra ilk düet

ÜNLÜ sanatçılar Alişan ve Ceylan, 27 yıl aradan sonra yeni hitleri 'Sormaz mıyım' şarkısında düet yaptı. Sözü ve Müziği Yusuf Tomakin'e ait olan şarkıya Mustafa Özen'in yönetmenliğinde klip çekildi. Şarkının düzenlemesi ise Caner Tepecik tarafından yapıldı.

ŞARKIYA BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

"SORMAZ mıyım" Ceylan Müzik etiketi ile youtube'da ve tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı yayınlandığı andan itibaren binlerce beğeni ve yorum alırken, 'Sesinizden ve yüreğinizden sevgiyle öperiz' gibi çok sayıda yorum yapıldı.