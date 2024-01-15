Şengül’den acı haber geldi

YAPIMCILIĞINI NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Yaman ile Suzan'ın sürpriz evliliği herkesi şaşırttı. Ömer ve Lidya'yı da çağırıp, bebek beklediklerini de açıkladılar.

ANNELERİNİ KAZADA KAYBETTİLER

OKULDA yapılan bir gösteride Asiye ile de Ayaz eş olunca aralarındaki çekim iyice arttı. Akif ise oyuncak ayı içinde bulduğu paraları kırlentlerin içine koydu. Onlar da okul kermesinde satışa çıktı. Şevval'in aldığı ve evdeki yardımcısına verdiği paralarla kaçarken kadının peşine Akif ve çocuklar düştü. İnşaatta kadını sıkıştırdıklarında yaşanan arbedede paralar inşaattan aşağı saçıldı. Eve döndüklerinde ise aileye acı haber geldi. Yozgat'tan kalkan otobüsün kaza yaptığı ve Şengül'ün otobüste olduğu haberini alırlar. Oğulcan ve Aybike annelerini kaybetmiştir.