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Haberler Sarmaşık Cezayir rest çekiyor

Cezayir rest çekiyor

Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam 20.00’da atv’de.

HABER MERKEZİ
Cezayir rest çekiyor
ATV'NİN sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, her salı yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Bugünkü bölümde ise heyecan yine dorukta... Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır. Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir. Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır. Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir. Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır. Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur. Ama elbette bunun altında kalmayacaktır. Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.
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