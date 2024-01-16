Esra Erol, yapay zeka kurbanı oldu

Yapay zeka dolandırıcılarının yeni hedefi olan ünlü sunucu Esra Erol, o görüntülerin ardından yasal yollara başvurdu. Bir videosundaki konuşması yapay zeka dolandırıcıları tarafından değiştirilen Esra Erol, sahte video hakkında suç duyurusunda bulundu.

Görüntülerde ünlü sunucunun görüntüleri kullanılarak bir yatırım fırsatı gibi yollarla insanları kandırıldığı görüldü.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Yapay zeka yöntemi kullanılarak konuşmasının değiştirildiğini öğrenen Erol, sosyal medya hesabından dolandırıcılar tarafından hazırlanan görüntüyü ve videonun orijinal halini paylaştı. Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran, yaptığı açıklamada "Kamuoyuna duyurulur. Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde BOTAS'ın logosu ve müvekkil Esra Erol'un görselleri ve sesi kullanılarak hatta inandırıcılığı arttırmak adına deepfake yöntemiyle 'yatırım fırsat' gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık girişimidir. Mali ve hukuki yönden suç teşkil etmektedir. Bahse konu internet siteleri ve hesaplar hakkında yasal işlemler ivedilikle başlatılmıştır. Dijital mecralarda, para kazandırma vaadiyle yürütülen bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.