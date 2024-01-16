Selçuk Şahin’in alışveriş günü

A milli takım yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, geçtiğimiz gün eşi Emel Şahin ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri Zorlu AVM'de ilk durakları Beymen mağazası olurken burada uzun süre alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Daha sonra meydan katında bulunan Beymen Morini restorana geçen çift, keyifli bir öğlen yemeği yedikten sonra meydan katında alışverişine devam etti. Neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Şahin çifti, alışverişlerini tamamladıktan sonra araçlarıyla AVM'den ayrıldı.